Jessica Athayde em topless nas Maldivas

Atriz "deu tudo" na viagem romântica com o namorado.

11:52

As férias do casal Jessica Athayde e Diogo Amaral terminaram este domingo.



O casal de atores escolheu as Maldivas para uma 'escapadinha' a dois, longe dos olhares atentos dos portugueses e num refugio onde poucos os podem ver, onde a atriz aproveitou para trabalhar para o bronze... e com o objetivo de ficar sem marcas!



No último dias de férias, a atriz da TVI "brindou" os seus seguidores com uma foto sua, em topless, perto da piscina. De olhos fechados, a namorada de Diogo Amaral aproveitou para associar esta imagem sensual ao facto de andar a dormir mal no último ano.



"No último ano tive imensas insónias como fartei de partilhar aqui no instagram, aqui nas Maldivas sinto-me com a doença do sono, como se tivesse tomado um comprimido mágico que me fizesse entrar num sono profundo várias vezes ao dia.







Com isto vou só ali beber um café para aproveitar bem o meu último dia nas Maldivas", escreveu na legenda, remetendo para o facto de estar a dormir bem melhor ao lado do seu mais-que-tudo.