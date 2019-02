No Sri Lanka há mais de 2 meses deslumbra nas redes sociais.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Joana Duarte está de férias no Sri Lanka há mais de dois meses e tem aquecido as redes sociais com fotografias sensuais e muito atrevidas.Dona de um corpo escultural, a atriz não se inibe de o mostrar e os fãs não lhe poupam elogios às curvas de sonho.