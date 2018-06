Tenta esquecer polémica com amigas nas festas populares e mostra-se mais magra pouco depois de ser mãe.

Por Rute Lourenço | 01:30

Desde que se acentuou a polémica em torno de Bruno de Carvalho que a mulher, Joana Ornelas, deixou de ser vista publicamente. Dedicada à filha bebé, que nasceu no início de abril, a funcionária do clube de Alvalade tem estado mais recatada em casa. Porém, na noite do passado sábado, aproveitou para se divertir com a filha mais velha e um grupo de amigas nos arraiais populares de Lisboa, longe de Bruno de Carvalho.