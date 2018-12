Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘José Saramago – Rota de Vida’ lembra um homem e autor complexo

Jornalista Joaquim Vieira debruçou-se sobre a vida do nobel português e lança no mercado um volume que conta tudo o que vale a pena saber.

Por Ana Maria Ribeiro | 12:00

Recordar a vida e obra de José Saramago, exaustivamente e com rigor, e sem fugir das polémicas que envolveram quer o escritor quer o homem.



Eis aquilo a que se propôs o jornalista e biógrafo Joaquim Vieira, num volume de 752 páginas que evoca o autor de ‘Memorial do Convento’ nos 20 anos da atribuição do Prémio Nobel da Literatura.



Conhecido pelas suas biografias bem documentadas, Joaquim Vieira recorda Saramago desde a infância pobre, evoca a sua formação como serralheiro mecânico, lembra os vários empregos que teve, de funcionário de escritório a responsável por uma editora.



Um autodidata das letras, escreveu sempre mas tornou-se famoso só perto dos 60 anos e deixou Portugal depois de o seu romance ‘O Evangelho Segundo Jesus Cristo’ lhe ter valido grandes dissabores com a Igreja Católica e a perseguição de um subsecretário de Estado da Cultura.



A obra que agora chega às livrarias é uma edição da Livros Horizonte.