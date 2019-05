Jovem angolano vira celebridade 'online' com milhões de seguidores na China

Aborrecido numa cidade remota do leste da China, o angolano João Gabriel Kamosso começou por "brincadeira" a publicar vídeos na rede social chinesa TikTok, para depressa se converter numa celebridade 'online' com três milhões de seguidores.

"Comecei na brincadeira, com alguns vídeos básicos", lembra Gabriel Kamosso, de 23 anos, natural da província de Huambo, à agência Lusa.

Com um total de 27 milhões de gostos e três milhões de seguidores, Kamosso publicou, em outubro passado, o seu primeiro vídeo no TikTok - um registo de 30 segundos a cantar no dialeto de Guizhou, região do interior da China.