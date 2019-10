Juiz conselheiro Joel Leonardo nomeado presidente do Tribunal Supremo de Angola

O Presidente angolano nomeou hoje para presidente do Tribunal Supremo, o juiz conselheiro Joel Leonardo, que substitui no cargo Rui Ferreira, depois do seu pedido de renúncia.

Uma nota da Casa Civil do Presidente da República de Angola refere que a renúncia de Rui Ferreira implicou a cessação com efeitos imediatos do exercício do cargo e a sua consequente vacatura.

Face à situação, o Conselho Superior da Magistratura procedeu à abertura do processo eleitoral entre os juízes conselheiros do Tribunal Supremo, para substituição do presidente daquela instância suprema, tendo sido propostos os nomes de três candidatos - Joaquina do Nascimento, Joel Leonardo e Norberto Sodré.