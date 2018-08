Contrato faz-se acompanhar de uma carta escrita à mão pela matriarca da família.

A matriarca do clã mais popular do mundo é novamente notícia, desta vez por proteger as filhas com uma estratégia insólita. Kris Jenner quer manter a privacidade da família intacta, apesar da exposição do reality show, e para isso submete os namorados das filhas a um longo contrato que devem cumprir sem exceções.