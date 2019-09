Leonel Pontes promete Sporting com "novas ideias" frente ao Boavista

O treinador interino do Sporting, Leonel Pontes, afirmou hoje que na sua estreia vai procurar apresentar uma equipa com "novas dinâmicas" apesar do pouco tempo de trabalho desde a saída do holandês Marcel Keizer.

"Foram duas semanas só com 10 jogadores, várias ausências nas seleções, mas em que já começámos a trabalhar novas ideias e em que encontrei um grupo de jogadores motivados e de grande qualidade, que se empenharam ao máximo", disse o novo treinador dos 'leões', que admitiu que vai ao Estádio do Bessa com uma equipa "com ideias novas e novos comportamentos".

Leonel Pontes reconheceu que tem pouca margem de manobra na liderança da equipa 'leonina', mas afirmou o seu comprometimento com o desafio que lhe foi lançado pela direção.