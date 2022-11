Líderes do G20 realizam hoje reunião sobre queda de míssil na Polónia

Os líderes da União Europeia (UE) presentes na cimeira do G20 na Indonésia realizam esta quarta-feira uma reunião de "coordenação" para discutir a queda de um míssil na Polónia na terça-feira, anunciou o presidente da Conselho Europeu, Charles Michel.

Michel tomou esta decisão depois de falar ao telefone com o primeiro-ministro polaco, Mateusz Morawiecki, e assegurar-lhe "a plena unidade e solidariedade da UE em apoio à Polónia".

"Vou propor uma reunião de coordenação hoje com os líderes da UE presentes no G20 aqui em Bali", disse o político belga numa mensagem na rede social Twitter.





Resposta de líderes mundiais





Os ataques na Ucrânia durante a cimeira do G20 na Indonésia, esta terça-feira, mostram o desprezo de Vladimir Putin pelas regras internacionais, disse o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchéz, esta quarta-feira.



Sanchéz também culpou a Rússia pelas crises nos mercados alimentares e energéticos numa conferência de imprensa depois do encerramento da cimeira.



O presidente da Lituânia, Gitanas Nauseda, referiu que apoiará "a Polónia e pediremos que a defesa aérea seja inserida na fonteira polaco-ucraniana".



"A Lituânia está em forte solidariedade com a Polónia e cada centímetro do território da NATO deve ser defendido", escreveu o presidente da Lituânia no Twitter.