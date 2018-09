Liliana Aguiar casa na praia da Comporta

Ex-apresentadora está à espera do seu terceiro filho.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Grávida de sete meses, Liliana Aguiar deu o nó com Francisco Nunes, numa cerimónia íntima e romântica, com poucos convidados, na praia da Comporta. Com um vestido branco cai-cai e uma coroa de flores na cabeça, a ex- –apresentadora estava radiante, conforme mostram as imagens publicadas pela própria e pelo noivo nas redes sociais.Na cerimónia, que se realizou na quinta-feira à tarde, estiveram presentes apenas os pais do casal, os padrinhos e os filhos. O copo de água realizou-se no restaurante Ilha do Arroz.