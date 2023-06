Lucas Miranda sofreu uma agresão na cabeça antes do 'mata leão' fatal

Lucas Miranda, o jovem de 15 anos assassinado em outubro de 2020, sofreu uma agressão na cabeça, antes do golpe fatal de mata leão. Este é um novo dado a juntar ao processo.O CM falou com consultor forense João de Sousa que representa a família da mãe adotiva de Lucas Miranda e que analisou o relatório da autopsia da morte do jovem. Face a lesões do cérebro, foi possível apurar a existência de uma agressão com objeto contundente.O julgamento dos dois jovens acusados do homicídio de Lucas Miranda em outubro de 2020 está adiado para as 13h30 devido à greve dos funcionários judiciais, não se sabendo ainda se vai ser possível ser realizado.