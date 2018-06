Cantora revela tristeza por não ter podido marcar presença nas habituais celebrações LGBT.

Por Tatiana Santana | 01:30

A cantora norte-americana, de 59 anos, que reside em Lisboa desde o final de agosto do ano passado, desabafou que sente saudades de Nova Iorque, nos Estados Unidos. Madonna publicou um vídeo no Instagram, no passado domingo, no qual presta apoio à comunidade LGBT e lamenta não ter podido celebrar o mês de orgulho gay em Nova Iorque.