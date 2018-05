Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madonna mostra decoração do seu palácio em Lisboa

Rainha do Pop tem almofada de Michael Jackson.

09:06

A viver há vários meses no Palácio Ramalhete, em Lisboa, Madonna está a tornar o espaço o mais acolhedor possível e, nas redes sociais, tem mostrado alguns dos toques pessoais que já deu à sua casa em Portugal.



Fotografias de família, uma cozinha muito personalizada, flores, quadros especiais e uma almofada autografada e com uma dedicatória de Michael Jackson são algumas das imagens de marca do ninho da rainha do pop em Lisboa. O Palácio Ramalhete situa-se na zona de Santos, tem piscina e todos os luxos que Madonna não dispensa.