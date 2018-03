Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mais de três dezenas de incendiários detidos este ano

Detenções determinam "uma atuação muito intensa das forças e serviços de segurança" em relação ao crime de incêndio florestal.

14:25

Mais de três dezenas de pessoas foram detidas este ano por incêndio florestal, crime que cresceu mais de 27% no ano passado face a 2016, anunciou esta quarta-feira o ministro da Administração Interna.



Em conferência de imprensa, Eduardo Cabrita adiantou que as mais de três detenções feitas entre janeiro e março deste ano determinam "uma atuação muito intensa das forças e serviços de segurança" em relação ao crime de incêndio florestal.



O ministro disse também que um dos crimes "com crescimento significativo" em 2017 foi o de incêndio florestal, que aumentou mais de 27%.



Segundo Eduardo Cabrita, este aumento decorre "da situação dramática" vivida em Portugal no ano passado, mas também "da correspondente intensificação da atuação das forças e serviço de segurança relativamente à fiscalização" no que toca aos incêndios florestais.



A conferência de imprensa foi realizada após a reunião do Conselho Superior de segurança Interna, na qual foi apreciado o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) de 2017, que é na quinta-feira entregue na Assembleia da República.