Malato participa em marcha gay

Rosto da RTP esteve com o namorado em Bragança.

08:58

Depois de ter assumido recentemente que é homossexual, José Carlos Malato decidiu participar na primeira marcha de orgulho gay organizada no distrito de Bragança.



O apresentador esteve na companhia do namorado, o fadista João Caçador, e, descontraído e bem-disposto, foi a presença mais notada no evento, que decorreu ao longo da tarde de ontem. Enquanto João Caçador segurava uma bandeira, o apresentador registou alguns momentos com a sua máquina fotográfica.



Foi há uma semana que o rosto da RTP 1 falou pela primeira vez abertamente sobre a sua orientação sexual e divulgou uma foto a beijar o namorado.