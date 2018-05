Malato partilha foto a beijar Caçador e assume amor após morte do pai

O pai do apresentador da RTP não resistiu ao cancro contra o qual lutava há quase um ano. António Malato morreu no dia 1 de maio depois de uma guerra inglória contra a doença. Tinha 74 anos de idade.



Malato esteve todo o tempo ao lado do pai, acompanhou-o durante o calvário, deu-lhe a força possível. O apresentador, de 54 anos de idade, despediu-se com uma mensagem emocionada: "Hoje, morreu-me o meu pai. Boa viagem, querido. Obrigado a todos os que continuam a pensar em nós."

Para poder estar junto do pai, Malato abdicou de parte de si. Pôs o trabalho em stand by e fez uma pausa na relação com o fadista João Caçador, com quem tinha feito juras de amor. Os ciúmes terão corruído a relação e afastado Malato, já fragilizado com o estado de saúde do pai.Agora, com a partida do pai, José Carlos Malato volta para os braços do namorado, sem pudores nem falsos puritanismos, segundo pode ler-se na Flash . Assume o amor com Caçador em toda a plenitude, mais apaixonado que nunca, sem temer as reações mais conservadoras. Se, até aqui, viveu a sua sexualidade de forma mais discreta por respeito ao pai, agora Malato libertou-se de constagimentos e partilhou com o mundo os sentimentos pelo jovem fadista, de 29 anos de idade.