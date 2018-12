Em Portugal, Letícia Colin reage à polémica da foto ousada.

11:24

Uma fotografia com os seios à mostra pode causar indignação, sobretudo se for partilhada nas redes sociais. Letícia Colin, 28 anos, a garota de programa Rosa, de ‘Sol Nascente’, da SIC, acaba de ser alvo dessa censura, no Instagram.