Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marai Leal desmente troca de mensagens com Bruno de Carvalho

Página de Facebook revela falsas mensagens da cantora, que já apresentou queixa à PJ.

Por Miguel Azevedo | 01:30

O nome de Maria Leal está a ser usado, indevidamente, numa página falsa do Facebook, o que levou a cantora a denunciar o ato de pirataria à Polícia Judiciária. A página em causa, que se caracteriza como "Organização Sem Fins Lucrativos", já é seguida por mais de 20 mil pessoas. Segundo Maria Leal, a situação atingiu "proporções inadmissíveis".



"Recebo mensagens na minha página verdadeira a perguntar se é verdade, se realmente eu disse o que vem lá!", desabafou. "Respeito todas as pessoas e todas as críticas, mas não posso admitir que falem por mim ou se passem por mim".



Entre os posts inventados, a referida página publica, por exemplo, uma falsa troca de mensagens entre Maria Leal e Bruno de Carvalho sobre o alegado ‘Concerto Solidário pelas Vítimas de Alcochete’. "Não tive outra alternativa se não denunciar essa página à Polícia Judiciária", disse.