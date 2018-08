Os dois políticos jantaram num restaurante de Albufeira, com as respetivas mulheres, e o ambiente foi muito descontraído entre eles.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa gozaram férias no mesmo período e escolheram o Algarve para uns dias de descanso. O Presidente da República esteve instalado na Quinta do Lago, com a companheira Rita Cabral, e o primeiro-ministro no Carvoeiro, com a mulher, Fernanda Tadeu.