"Marega reintegrado? Não sei se será uma boa notícia", afirma Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto preferiu não se alongar sobre o tema do jogador.

12:56



Recorde-se que o 'exílio' do maliano que dura há quase duas semanas e que o remeteu a sessões de treino individualizadas, em horários diferenciados em relação aos companheiros. O próprio jogador já deu conta do desejo d eregressar, mesmo depois de ser informado de que teria de pedir desculpas no balneário pelo facto de ter privilegiado os seus interesses pessoais perante o assédio do mercado, rompendo o espírito de coesão e comprometimento absoluto que tem sido exigido por Sérgio Conceição.



«Quem não está comprometido não tem lugar no balneário»



Sérgio Conceição abordou ainda o "compromisso" dos seus jogadores com o clube, apontando Brahimi como exemplo disso, apesar das propostas que chegam pelo argelino.



"Brahimi esteve sempre com o foco no FC Porto. E todos os meus jogadores estão, à exceção do caso que aqui já falámos. Todos estão comprometidos. Neste clube, comigo, na minha realidade, não tenho um jogador que não estivesse envolvido. Há sempre situações criadas por um clube ou empresário, mas há sempre. A honestidade que existiu no balneário foi a nossa grande arma na época passada: quem não está com essa força não tem lugar naquele balneário", disse.

Depois de Pinto da Costa ter anunciado este sábado que Marega será reintegrado com a equipa na próxima semana, Sérgio Conceição preferiu não se alongar sobre o tema este sábado na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Belenenses (domingo, 18h30, no Jamor)"Não sei se será uma boa notícia. Depende... Se Marega treinar, se estiver comprometido, se estiver envolvido... Vamos ver. Não quero falar mais disso", começou por afirmar o treinador do FC Porto.