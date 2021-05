Já Maria João Abreu tinha tido aulas de ballet com a coreógrafa Margarida de Abreu quando, em 1983, viu um anúncio no semanário ‘Se7e’ sobre um casting para jovens que soubessem cantar e dançar. Respondeu e foi admitida. Pouco depois fazia a sua estreia, aos 19 anos, no palco do Teatro Maria Matos, no musical ‘Annie’, sob a direção de Armando Cortez. Começava ali uma carreira ímpar na representaç...