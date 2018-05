Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marisa Cruz assume romance

Atriz revela estar apaixonada por Pedro Hossi.

08:12

Marisa Cruz e Pedro Hossi já não escondem que são um casal.



Os atores, que se conheceram durante as gravações da telenovela da TVI 'A Herdeira', partilharam a primeira fotografia apaixonada nas redes sociais.



"Mais sortudo do que o príncipe Harry", escreveu o ator na legenda da imagem, em que surge numa troca de olhares cúmplices com Marisa Cruz.



Os dois, recorde-se, apaixonaram-se durante as gravações da novela, em que faziam par romântico.