Media Capital continua à venda mas Prisa "sem pressa" vai analisar opções

Por Lusa | 16:31

A espanhola Prisa continua interessada em vender a Media Capital, dona da TVI, mas "sem pressa" em concretizar o negócio no curto e médio prazo, visto ser uma empresa "muito sólida".

Fonte oficial do grupo multimédia espanhol assegurou à agência Lusa que "a Prisa continua interessada em vender, mas no curto e médio prazo, não há nenhuma pressa".

"É uma empresa solvente e muito sólida, que em 2017 apresentou 19,7 milhões de euros de lucros", explicou esta fonte, acrescentando que a Prisa está "muito satisfeita" por ter a Media Capital na sua carteira e que no futuro "serão analisadas as opções, com muita tranquilidade".