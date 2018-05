Fotografias ousadas e revelações foram tornadas públicas antes do enlace real.

Por Rute Lourenço | 01:30

O nome de Meghan Markle saltou para as bocas do Mundo quando, em novembro do ano passado, a família real britânica confirmou que o príncipe Harry estava noivo da atriz. Desde então, o passado da estrela da série ‘Suits’ foi vasculhado e a menos de uma semana da boda real – que acontece no sábado – as polémicas de Meghan tornaram-se virais.