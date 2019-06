Ministra da Cultura de Portugal inicia no domingo visita oficial a Pequim

A ministra da Cultura de Portugal, Graça Fonseca, inicia no domingo uma visita oficial a Pequim, no âmbito do Festival Cultura Portuguesa na China, anunciou hoje o Ministério da Cultura.

Num comunicado esta quarta-feira divulgado, o ministério adianta que Graça Fonseca estará em Pequim entre domingo e o dia 12 de junho.

Na segunda-feira, a ministra presidirá à cerimónia do Dia de Portugal, no Beijing Concert Hall, "onde serão ouvidos o Hino Nacional e o Hino da República Popular da China".