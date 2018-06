Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-miss e 'estrela' de reality show morre aos 32 anos

Jovem tornou-se polémico por ter feito sexo com outro concorrente dentro de um guarda-roupa durante programa televisivo.

Sophie Gradon, modelo e ex-concorrente do programa "Love Island" no Reino Unido, morreu aos 32 anos. A informação foi confirmada pelos amigos e familiares da mulher e mais tarde pelas autoridades policiais.



A polícia confirmou que encontrou o corpo de Sophie dentro de casa, em Ponteland, Ingalterra, no entanto, nada aponta para "circunstâncias suspeitas" envoltas na morte da mesma. Recorde-se que em setembro do ano passado, a jovem tinha recorrido às redes sociais para anunciar que estava a lutar contra uma depressão, pelo que a hipótese de suícidio não está totalmente descartada.



Sophie fez sucesso ao ter integrado o primeiro casal bissexual daquele reality show no Reino Unido e por ter feito sexo com um dos concorrentes dentro de um guarda-roupa.



Para além de se ter tornado uma estrela de reality shows, a jovem tinha conquistado o título de 'Miss britânica' em 2009. Atualmente, Sophie mantinha uma relação amorosa com Aaron Armstrong.