Montanha sagrada é símbolo de espiritualidade devido a lenda.

Por Sónia Dias | 09:12

Parque natural deste 1987, o principal cume de Montserrat é conhecido como São Jerónimo (em catalão Sant Jeroni) e tem 1236 metros de altitude, o que atrai muitos alpinistas.



Um caminho religioso com a marca dos maiores artistas

O caminho ao longo da montanha de Montserrat, que hoje é utilizado por milhões de turistas vindos de todo o mundo, foi escavado entre 1691 e 1704. Ao longo do seu percurso foram situados vários grupos escultóricos dedicados ao Santo Rosário e aos quinze mistérios da Virgem, construídos entre 1896 e 1916.



Na sua construção intervieram arquitetos como Antoni Gaudí, e escultores como os irmãos Agapit e Venanci Vallmitjana. Devido à sua variada autoria, o Rosário Monumental não tem um selo estilístico comum.



Atrações a não perder

Museu de Montserrat

Inaugurado em 1025 é considerado um dos museus mais importantes e menos conhecidos da Catalunha, com mais de 1600 peças, entre elas obras de Caravaggio e El Greco.



La Moreneta

Nossa Senhora de Monserrate, ou Virgem Negra de Montserrat, terá sido construída, em madeira, por São Lucas no ano 50. É a principal atração da basílica de Montserrat.





Ficha de viagem

Quando ir

O pico do verão e o inverno são alturas a evitar, assim como épocas festivas.



Como ir

De Barcelona é possível chegar a Montserrat de carro ou de comboio.



Onde ficar

Não existe muita oferta de hotéis em Monserrat. O Abat Cisneros Montserrat é uma hipótese. Preço a partir de 115 euros/noite.

Localizado a cerca de 50 quilómetros de Barcelona, na região da Catalunha, Montserrat é um maciço rochoso que acolhe uma das mais antigas abadias do mundo e um dos maiores tesouros escondidos para quem visita a região.Reza a lenda que, no ano de 880 na Gruta Santa, apareceu uma imagem da Virgem a um grupo de pastores que se fazia acompanhar pelo bispo de Manresa. Hoje, a Virgem assume a forma de uma pequena escultura de madeira, construída em finais do século XII, início do século XIII, e tem o nome de La Moreneta (A Morena ou Virgem Negra de Montserrat) pela cor escura que foi conquistando ao longo dos anos.Na Montanha Sagrada podemos encontrar um dos mais importantes mosteiros beneditinos do Mundo e um dos cinco santuários marianos, que todos os anos recebe mais de dois milhões de visitantes.