Morreu Rocha Andrade, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais

Morreu Rocha Andrade aos 51, ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, avança a Renascença.Tinha sido deputado e subsecretário de Estado da Administração Interna no XVII Governo Constitucional, entre 2005 e 2008 e, mais tarde, foi secretário de Estado do Ministro Mário Centeno no XXI Governo Constitucional, entre 2015 e 2017.

Foi professor na Faculdade de Direito na Universidade de Coimbra desde 1995, de onde era natural.



Além da política, também se dedicou à escrita, tendo publicado livros em matérias de fiscalidade, finanças públicas e direito eleitoral.

