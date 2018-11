Doença volta a alastrar ao pulmão e Laura Ferreira está a fazer novos tratamentos. Marido é o grande apoio.

Por Rute Lourenço | 01:30

Há cerca de quatro anos que Laura Ferreira enfrenta o drama do cancro e as últimas notícias não foram as mais animadoras. A mulher de Pedro Passos Coelho ficou a saber que a doença tinha alastrado novamente ao pulmão. De acordo com a revista ‘Nova Gente’, os médicos não optaram, no entanto, pela cirurgia, encontrando-se a fisioterapeuta a fazer tratamentos à base de ácido dicloroacético.