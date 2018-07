Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Muralhas de Óbidos acolhem pousada do grupo Pestana

Hotel com localização privilegiada junto ao castelo alia beleza de edifício histórico à atmosfera acolhedora de um espaço de excelência.

Por Daniela Espírito Santo | 00:04

O Pestana Hotel Group apostou em Óbidos e lançou a primeira fase da Pousada Vila Óbidos, uma unidade hoteleira no interior das muralhas da vila medieval que funciona no espaço do antigo Hospital da Misericórdia, património histórico do século XVII que foi recuperado com um novo propósito e o selo ‘Charming Hotels’.



Esta luxuosa pousada é o primeiro exemplar instalado em monumento nacional e fica a escassos metros do castelo, servindo de ponto de partida perfeito para uma visita às calçadas de pedra e casas caiadas de Óbidos, uma das Sete Maravilhas de Portugal e um lugar de passagem turística obrigatória.



Este núcleo, marcado pela vista imperdível, será o primeiro de uma proposta de expansão na zona e disponibiliza 17 quartos, de qualidade superior, num investimento de dois milhões de euros.



Estes quartos estão divididos em três tipologias, havendo quartos standard, superiores e premium, todos decorados de forma acolhedora, relaxante e com respeito pelo legado histórico do local.



A área de pequenos-almoços tem um pátio interior e a primeira refeição do dia é feita de produtos regionais e orgânicos.



Uma estadia na Pousada Vila Óbidos começa nos 155 euros por noite em quarto duplo e regime de meia pensão.



ONDE COMER E O QUE FAZER

Muralhas. Ir a Óbidos e não passear pelos dois quilómetros de muralhas é quase impossível, mas vale mesmo a pena dar uma volta e apreciar a vista.



Mercado Medieval. É uma das maiores festas de verão e é imperdível. São 16 dias de folia à moda da Idade Média e acontece de 12 de julho a 5 de agosto.



Ginjinha. Mesmo se não gosta particularmente de bebidas alcoólicas, é quase ‘pecado’ ir a Óbidos e não beber um copo de Ginja, feita a partir de cerejas.