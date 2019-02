Musas já começaram a tirar a roupa

Das novelas para o sambódromo, elas são as madrinhas e rainhas do carnaval.

Todos os anos por esta altura o cenário repete-se no Brasil: a folia é total! É sobretudo no Rio de Janeiro que o carnaval se torna mais vibrante, com as vedetas das novelas a desfilarem pelas ruas. Muitas delas têm papéis de relevo nas escolas de samba com as quais desfilam.Juliana Paes, por exemplo, é a rainha da bateria da Grande Rio, onde já mostra o seu corpo de sonho, numa fantasia reduzida e brilhante, aos 39 anos.Cláudia Raia, de 52, é a estrela da Beija Flor, outra escola de samba com grande tradição na Cidade Maravilhosa.