Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Cristiano Ronaldo divertida no papel de mãe

Gio mostra-se animada em brincadeiras com os gémeos e Alana Martina.

08:44

Georgina Rodríguez tem-se mostrado cada vez mais feliz no papel de mãe. A namorada de Cristiano Ronaldo tem partilhado várias imagens com os bebés Eva e Mateo, que nasceram em junho.



O nascimento dos dois gémeos preparou a jovem, de 23 anos, para assumir o papel de mãe. Algo que aconteceu em outubro do ano passado, quando o casal foi pai pela primeira vez da pequena Alana Martina.



É também a modelo espanhola que tem tomado conta da bebé, uma vez que Ronaldo passa mais tempo fora.



Os momentos de diversão são todos partilhados por Gio nas redes sociais, nas quais vai revelando também várias imagens em que é evidente a cumplicidade e a proximidade entre a jovem, os gémeos e Alana.



Além de Georgina, também Dolores Aveiro tem ajudado a cuidar dos três bebés.