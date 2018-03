Namorada de Ronaldo muda de look

Georgina partilhou fotografia no Instagram onde exibe novo corte de cabelo.

Até Georgina Rodríguez aderiu à moda da franja. A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia no Instagram onde exibe o novo look.



Na publicação, Gio pergunta aos fãs o que acham do seu novo penteado, onde aparece com o cabelo visivelmente mais curto e com a chamada "repa" ou franja.



Segundo avança a imprensa espanhola, a jovem modelo de 24 anos está a preparar o regresso à vida profissional, depois de ter sido mãe de Alana Martina, de quatro meses. O salão escolhido para a mudança de visual terá sido o de Ángel Sánchez, muito prestigiado em Madrid.