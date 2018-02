Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cristiano Ronaldo mostra-se feliz com Gio

Jogador assume que os momentos mais especiais são em família.

10:13

Cristiano Ronaldo deu uma entrevista ao jornal online ‘Gio’, em que falou sobre a fase feliz que vive em família, desde que conheceu a namorada, Georgina Rodríguez, e que o número de filhos aumentou para quatro.



Apesar de garantir que nem sempre pode desfrutar da vida privada longe dos olhares mediáticos, o internacional português tem consciência de que esse é o preço a pagar pela fama.



"Não me posso queixar muito, porque a verdade é que estou onde sempre quis estar, mas às vezes é cansativo estar constantemente debaixo de atenção mediática", revela Cristiano Ronaldo, acrescentando que deixou de ir, por exemplo, ao cinema, desde que se tornou famoso.



"Não posso ir a um restaurante descansado, mas hoje em dia já sei separar as coisas", diz, revelando: "Estar com a minha família é o que mais amo".