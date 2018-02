Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Georgina partilha fotos ternurentas de Alana

Namorada de Ronaldo colocou no Instagram duas novas imagens da filha.

26.02.18

Alana Martina é um sucesso desde que nasceu. A filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tem-se dado a conhecer através das imagens que os pais partilham nas redes sociais e, desta vez, foi a namorada do craque português que publicou duas imagens ternurentas da menina.



A bebé, com três meses, é a protagonista de duas InstaStories publicadas pela mãe. Já na primeira, a filha de CR7 surge com um largo sorriso.



Na segunda, a preto e branco, podemos assistir a um momento de cumplicidade entre Gio e Alana.



A primeira imagem de Alana, captada apenas momentos depois de nascer, é a segunda com mais 'gostos' de sempre na rede social Instagram.