Espanhola fotografada com amigas nas bancadas.

01:30

Rodeada de amigas (algumas da nova vida em Itália, outras dos tempos de Madrid), Georgina Rodríguez esteve, na última sexta-feira, nas bancadas de Turim para assistir a mais uma vitória da Juventus, com um golo do namorado, Cristiano Ronaldo.A espanhola partilhou momentos da diversão com as amigas na bancada, enquanto a mãe do craque, que ainda está em Itália, fazia de ama e ficou a tomar conta dos bebés do filho.