Giorgina viciada em exercício

Namorada de Ronaldo revela segredo para manter boa forma e admite ter uma boa alimentação.

Por Patrícia Bento | 01:30

Foi mãe há cerca de sete meses, de Alana Martina, mas Georgina Rodríguez recuperou a forma em muito pouco tempo.



Nas redes sociais, a namorada de Cristiano Ronaldo tem feito questão de mostrar que treina com regularidade para se manter com um corpo tonificado.



Gio é capa da edição de verão da ‘Women’s Health Espanha’ e revelou os segredos para conseguir manter a forma. "Como qualquer mulher, sou prática", começa por afirmar a mais que tudo de CR7, adiantando: "Prefiro comer de forma equilibrada do que fazer dietas".



A modelo espanhola criticou, ainda, a forma como as mulheres são exigentes com o próprio corpo e como invejam outras silhuetas.



"Acho que se as mulheres não se criticassem tanto umas às outras, o Mundo seria melhor. Muitas vezes, somos nós o nosso pior inimigo. Juntas conseguimos ser mais fortes", confessou Gio, na entrevista à mesma publicação .



Recorde-se que há dias surgiram rumores de que a modelo esperava o segundo filho, o que, no entanto, Gio desmentiu. "Não estou grávida. Mas no futuro queremos aumentar a família", afirmou.



"Respeito a Dolores como mãe de Ronaldo"

Georgina Rodríguez deu recentemente uma entrevista à revista ‘Holla’ em que falou da relação que tem com a sogra, Dolores Aveiro.



Sobre os rumores de mal-estar entre ambas, Georgina afirmou : "Respeito a Dolores como mãe do Ronaldo e como avó dos meus filhos."