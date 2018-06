Irmã de Georgina assume relação especial com uma mulher

Ivana manteve relação em segredo.

Georgina Rodríguez é a nova senhora Ronaldo. Teve uma filha com o jogador, assumiu o papel de mãe das restantes crianças do craque e é também um fenómeno no Instagram, sendo a espanhola com mais fãs no país vizinho.Mas nas redes sociais Gio só mostra o que quer e esconde alguns segredos, principalmente relacionados com a família. Depois das polémicas em torno da relação distante que mantém com os pais, há um assunto que agora é falado e que está a gerar surpresa.É que a irmã de Georgina – que a modelo afirma ser o seu grande pilar – decidiu assumir que mantém uma relação especial com uma mulher. "Quanto começas a questionar: e o anel é para quando?", escreveu Ivana nas redes sociais, com uma foto em que surge ao lado da companheira e com um anel de noivado.Foi esta a forma discreta que a jovem escolheu para dizer que está numa relação especial com uma jovem, com quem partilha várias fotografias no Instagram. Segundo a ‘Vidas’ apurou, a noiva de Cristiano Ronaldo sempre teve conhecimento desta proximidade e aprova-a. "Para a Gio, a irmã é quase como uma mãe. Elas são mesmo muito chegadas e, como a relação com os pais não é a melhor, sempre se uniram. São praticamente a família uma da outra.Por isso, a Gio defende a Ivana acima de tudo e todos", começa por contar uma fonte, acrescentando que este amor foi assumido com cautela, a pouco e pouco. "Ao início, quando começou a namorar com o Cristiano, havia uma grande preocupação da Gio com a irmã e que tudo fosse exposto de uma forma feia. Agora, que já passaram quase dois anos, ela acha que não faz sentido a Ivana esconder-se. Tem o direito de viver a vida dela livremente e de partilhar o que bem lhe apetece".Segundo foi possível apurar, ao início Georgina temeu ainda a reação do clã Aveiro, principalmente da mãe de CR7, Dolores. "Toda a gente sabe que a D. Dolores é mais conservadora, por isso a Georgina estava um pouco preocupada com a forma como esta notícia iria ser recebida, mas é a vida da irmã e ninguém tem nada a ver com isso", revela uma fonte, acrescentando que o assunto já foi comentado entre o clã Aveiro. "É claro que isso já foi tema de conversa e que deu que falar, mas com a Gio ninguém toca no assunto".Certo é que Gio se mostra cada vez mais indiferente às críticas e o seu papel ao lado de Cristiano Ronaldo está cada vez mais seguro. Os dois estão a preparar o casamento e, durante o Mundial, a espanhola, de 24 anos, deixou isso bem claro ao surgir nas bancadas, em Moscovo, com o anel de noivado, oferecido por Cristiano Ronaldo. No entanto, a modelo fez questão de desmentir os rumores de que estava à espera do segundo filho em comum com o internacional português."Não estou grávida, ainda que esteja nos nossos planos aumentar a família", começou por explicar Georgina, acrescentando que, como todas as mulheres, tem os seus dias menos bons. "Se me viram mais inchada do que o normal é porque andei de avião em avião e comi massa durante quatro dias seguidos. Sou humana, faço retenção de líquidos, e as hormonas também têm influência. Além disso, ainda estou a recuperar do parto [de Alana Martina, em novembro do ano passado]".Sem uma nova gravidez à vista, Georgina mostra-se totalmente focada nos preparativos para o casamento que, diz-se, poderá acontecer ainda este verão. Recentemente, a companheira de CR7 visitou uma estilista conhecida por desenhar vestidos de noiva e tem recorrido às amigas para a ajudarem a tratar do enlace.Nas redes sociais, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm por hábito mostrar vários momentos em família, ao lado de Alana Martina, dos gémeos Eva e Mateo e de Cristianinho. A espanhola mostra ter uma excelente relação com os filhos do craque e refere-se às crianças como seus filhos.