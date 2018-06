Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Namorada de Seferovic apoia em grande estilo

Amina Basic sensual nas férias.

10:30

Amina Basic é namorada do jogador suíço Haris Seferovic, e, enquanto o companheiro se prepara para o Mundial, a jovem continua a desfrutar das suas férias... e a seduzir.



As curvas da musa do jogador do Benfica não deixam ninguém indiferente e prometem animar o craque, diretamente das bancadas dos estádios russos. É que Amina já fez saber que gostava de marcar presença em alguns jogos do Mundial para dar força ao seu mais que tudo.



Com uma forma física invejável, Amina Basic tem deslumbrado em Portugal e feito furor nas bancadas do Estádio da Luz. Agora, promete continuar a seduzir, mas no Mundial da Rússia.