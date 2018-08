Marisa Matias diz que foi o Eurogrupo que "entrou" em Centeno

Eurodeputada bloquista condenou que a social-democracia se tenha demitido "de uma tarefa fundamental no espaço da União Europeia".

Por Lusa | 23:31

A eurodeputada bloquista, Marisa Matias, considerou esta sexta-feira que as declarações do ministro das Finanças português sobre a conclusão do ajustamento da Grécia provam que "não foi Centeno que entrou no Eurogrupo", mas "o Eurogrupo que entrou em Centeno".

Em Leiria, na abertura da 'rentrée' política do BE, o Fórum Socialismo 2018, Marisa Matias condenou que a social-democracia se tenha demitido "de uma tarefa fundamental no espaço da União Europeia que é evitar a cultura da tecnocracia dominante e o esvaziamento da democracia".

"Se dúvidas houvesse ainda hoje, as recentes declarações de Mário Centeno a propósito da conclusão do programa de ajustamento da Grécia são uma triste imagem desta realidade. Tal como previsto, não foi Centeno que entrou no Eurogrupo, foi o Eurogrupo que entrou em Centeno", criticou.