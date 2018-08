Centeno atacado da esquerda à direita

Grécia viveu “dia especial”, disse o também líder do Eurogrupo.

Por Beatriz Ferreira | 01:30

Os elogios do presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, à saída da Grécia do terceiro programa de resgate financeiro não caíram bem nem à esquerda, nem à direita. De "lamentável"a "ridículo", o vídeo do também ministro das Finanças português suscitou críticas dentro do próprio PS."Hoje é um dia especial para a Grécia", começa por dizer Centeno, num vídeo publicado na rede social Twitter.O presidente do Eurogrupo lembra a "longa e sinuosa estrada" percorrida pelos gregos nos últimos oitos anos de resgate, para depois sublinhar que "hoje, o crescimento económico melhorou, estão a ser criados novos postos de trabalho, regista-se um excedente orçamental e comercial e a economia foi reformada e modernizada".O tom elogioso desencadeou uma onda de reações, nomeadamente entre socialistas. O deputado João Galamba reagiu prontamente, defendendo tratar-se de "um vídeo lamentável que apaga o desastre que foi o programa de ajustamento grego". Entre os partidos da geringonça, o bloquista José Gusmão considerou o vídeo "ridículo" e "insultuoso para os gregos".À direita ouviram-se críticas do deputado social-democrata Miguel Morgado, que referiu "as duas faces" de Centeno, que "passou três anos a apoucar a saída limpa portuguesa".Palavras mais duras vieram do ex-ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis, para quem o vídeo "tem a estética/imoralidade da máquina de propaganda da Coreia do Norte".