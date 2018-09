Nasceu o filho de Vítor Baía e Andreia Santos

View this post on Instagram

O destino tem destas coincidências felizes...no dia em que passaram 30 anos sobre a minha estreia na equipa principal do FC Porto, nasceu o Rodrigo. A Andreia e o Rodrigo estão bem e eu, além de muito feliz, sou um pai muito babado. Passamos a ter dois grandes motivos para festejar o dia 11 Setembro. Agradecemos à fantástica equipa de médicos, enfermeiros e auxiliares do CMIN (Centro Materno Infantil do Norte) pelo profissionalismo, simpatia e como tornaram este momento algo inesquecível e mágico! Estamos muito gratos! #cmin #bebes #maternidade #nascimento #felicidade #amor @andreiasantosnutricionista