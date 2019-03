Noiva escolhe cabra para menina das alianças

Rose Strong-Ramsey cresceu numa quinta e tem atualmente 80 cabras que "são como filhos".

16:32

Uma mulher australiana escolheu uma cabra para ser "menina das alianças" no dia do seu casamento. Rose Strong-Ramsey, de New South Wales, na Austrália, cresceu numa quinta e tem, atualmente, 80 cabras.

Habituada a crescer rodeada de animais, Rose, de 37 anos, assumiu o negócio de laticínios de cabras da família quando atingiu a maioridade. Soube desde sempre que queria ter as cabras da quinta no seu casamento.

Lilly, com 8 anos, foi a cabra escolhida para levar as alianças até ao altar, no dia em que casou com Dale Ramsey, de 41 anos. Ao tabloide americano Metro, a mulher conta que teve a primeira cabra "quando tinha três anos. Apaixonei-me". Para Rose, as 80 cabras que tem na quinta "são como filhos".

A noiva diz que tinha "a Lilly desde o dia em que nasceu. Eu tive de a amamentar e acho que foi aí que criámos uma ligação". Para Rose, esta cabra é um animal de estimação.

A mulher conta que quando ficou noiva, "todos os meus amigos me perguntaram se a Lilly seria a minha menina das alianças, porque sabem o amor que tenho pelas minhas cabras".

Foi depois de ver vários vídeos de animais a levar as alianças até aos noivos no dia do casamento que Rose percebeu que Lilly podia fazer o mesmo. "Eu sabia que ia ser único e especial para mim. Ela é importante na minha vida, fazia todo o sentido", disse a mulher.

No dia do casamento, Rose vestiu a cabra a rigor. Colocou-lhe uma faixa branca e uma tiara. "Estava tão bonita que quase me ofuscou", confessou a noiva.

A entrada de Lilly foi uma surpresa. Rosa diz que não contou a ninguém porque "queria que fosse uma surpresa. Adoraram".

Rose desvenda ainda que os melhores elogios que recebeu no dia do casamento estavam relacionados com o vestido de noiva e com a presença da cabra Lilly.