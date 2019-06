NOS Primavera Sound regressa com mais de 70 artistas "para todos os públicos"

A oitava edição do NOS Primavera Sound, que decorre de quinta-feira a sábado no Parque da Cidade do Porto, conta com mais de 70 artistas nacionais e estrangeiros e com a vontade de abranger "todos os públicos".

Ao longo dos três dias, vão passar pelos vários palcos do evento, que é parceiro do Primavera Sound de Barcelona, nomes como Interpol, Erykah Badu, Guided by Voices, Jorge Ben Jor, Low, Courtney Barnett, Solange ou Rosalía, com mais de 70 nomes ao todo.

O diretor do evento, José Barreiro, explicou à Lusa que a marca do ecletismo está mais uma vez presente numa edição apostada em voltar a ter "um sucesso de público", com "indicadores muito positivos de venda de bilhetes" e as "expectativas muito elevadas".