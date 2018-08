Número de mortes estimadas por ébola no Congo sobe para 59

Trinta e duas das mortes são consequência direta do vírus.

Por Lusa | 12:52

As autoridades de saúde da República Democrática do Congo (RDCongo) estimam que a febre hemorrágica do Ébola tenha causado a morte de 59 pessoas, confirmando que 32 destas são consequência direta do vírus.

Num anúncio feito pelo Ministério da Saúde da RDCongo na plataforma de microblogues Twitter, a situação a 21 de agosto de 2018 apontava ainda para outros 102 casos, sendo que 75 estavam confirmados.

O Ministério anunciou a morte de mais quatro pessoas e a existência de nove novos casos sob investigação, todos eles na província de Kivu do Norte.