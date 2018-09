Manuel Luís Goucha diz que soube da saída de Cristina Ferreira duas semanas antes.

Por Miguel Azevedo | 01:30

O futuro, para um e outro, já começou! Até já… meu amor!" É assim que termina a carta que Manuel Luís Goucha publicou no seu blog, ‘O Cabaré do Goucha’, de despedida a Cristina Ferreira’. No texto, o apresentador revela que soube da notícia da saída de Cristina da TVI pela boca da própria, duas semanas antes de esta ser tornada pública, e diz que nunca viu a decisão como uma traição.