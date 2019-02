A polémica entre o antigo casal continua a dar que falar.

15:32

A atriz Luciana Abreu reagiu esta quinta-feira às declarações de Yannick Djaló sobre as filhas durante o Programa da Cristina, na SIC.



"Nunca proibi o Yannick de ver as filhas", afirma a cantora que tem em comum com o jogador duas filhas, Lyannii Viiktórya Djaló e Lyonce Viiktórya Djaló.



Clique na imagem para saber mais