“Nunca soube o que era ser amado", diz Ricardo Ribeiro em entrevista

Fadista não falava com o pai quando este morreu e a mãe tentou abortá-lo três vezes.

06:00

"Nunca soube o que era ser amado. Quando descobriu que estava grávida de mim, a minha mãe tentou abortar três vezes. Talvez por isso eu tenha nascido só com um rim. Pensava que não gostavam de mim", disse Ricardo Ribeiro, este sábado no ‘Alta Definição’ (SIC).



O fadista contou como começou a trabalhar muito cedo, a guardar ovelhas e nas obras, para ajudar a família.



"Não mudava nada na minha vida. Aprendi muito", revelou o artista que tentou o suicídio quando era adolescente. "Estive internado e puseram-me num colégio interno. Foi quando comecei a engordar. Cheguei aos 140 quilos." Hoje pesa 90.



"Fui gordo até estar bem", disse sobre a nova fase da sua vida, que começou em 2016. De março a dezembro perdeu 20 quilos. Tudo com exercício físico, que inclui treinos diários de kickboxing: "Só falho o domingo."



Ricardo Ribeiro, 37 anos, confessou ainda ter passado uma fase "má" após a morte do pai, em 2012.



"O meu pai morreu e eu não lhe falava. É a única coisa que ainda me magoa", contou emocionado.