Partilha feita pela blogger pode estar relacionada com o fim da relação com o pasteleiro Marco Costa.

10:42

Vanessa Martins voltou a fazer uma publicação 'polémica' na sua página de Instagram, ao inicio da madrugada desta quinta-feira.



A blogger fez um Instastorie com uma frase que pode estar relacionada com o fim do relacionamento com Marco Costa, separação que aconteceu há cerca de três meses.



"O leite só ferve quando você sai de perto", pode ler-se na publicação de Vanessa.



