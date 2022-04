Olhe para cima: Vénus, Marte, Júpiter e Saturno vão estar alinhados no céu este mês

O fenómeno astronómico começa na madrugada de 24 de abril, com Vénus, Marte, Júpiter e Saturno a formar uma linha reta com a Lua, de Sudeste até Este. Vai ser visível até ao fim do mês, sendo que no dia 27 os observadores podem ver ainda Neptuno ao lado de Vénus e Júpiter.

Vénus, Marte e Saturno estão visíveis desde o início do mês e, esta semana, junta-se Júpiter. Mas será no dia 24 quando a Lua se junta ao fenómeno, de acordo com o Mais Ribatejo.

Se o céu estiver limpo, pode-se olhar para o brilho dos planetas sem ser necessário o uso de qualquer material ao amanhecer, a não ser o uso de um telescópio para conseguir ver Neptuno.

O fenómeno não acontecia desde 2020, de acordo com a NASA. A 24 de junho, junta-se ainda Mercúrio.

Já no fim do mês, no dia 30, irá ocorrer a "Lua Negra", designação dada à segunda lua nova no mesmo mês. Neste dia ocorre ainda um eclipse parcial do Sol, mas apenas vai ser visível no pacífico Sul, América do Sul e polo Sul.